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МОЗ має якнайшвидше відреагувати на пропозицію МЦ "Клініка Спіженко" щодо безоплатного лікування онкохворих - Т.Леман

Київ • УНН

 • 8765 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні у руках чиновників Міністерства охорони здоров'я тисячі життів онкохворих. І коли йдеться про таких пацієнтів, для яких кожна хвилина може стати вирішальною — не можна зволікати із реакцією на відповідні пропозиції. Про це у коментарі УНН повідомила голова Ради Української федерації боротьби проти раку, ГО “Центр “Рівне право на життя” Тетяна Леман, коментуючи готовність “Клініки Спіженко” безплатно пролікувати онкохворих, які перебувають у черзі МОЗ, на загальну суму 8,5 млн грн.

МОЗ має якнайшвидше відреагувати на пропозицію МЦ "Клініка Спіженко" щодо безоплатного лікування онкохворих - Т.Леман

"Такі акції мають стати практикою, до цієї практики має долучатися якомога більше медичних центрів. З іншої сторони – якщо такий відкритий лист вже надісланий і досі немає реакції – то це дуже дивно.

МОЗ має якнайшвидше відреагувати на таку пропозиції, це життя наших громадян. А якщо не відреагує - просимо звертатися до нас, ми із радістю і надією надамо їм тим, хто дуже потребує такого лікування", - відзначила вона.

Нагадаємо, МЦ "Клініка Спіженко" виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн. Про це клініка повідомила МОЗ відповідним листом.

Відповідно до докумету, МЦ "Клініка Спіженко" може провести лікування радіо хірургічною системою CyberKnife (КіберНіж) наступних нозологічних форм злоякісних та доброякісних новоутворень у дорослих та дітей віком від 14 років.

Також нагадаємо, за шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн.

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