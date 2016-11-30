Минздрав должен как можно быстрее отреагировать на предложение МЦ "Клиника Спиженко" по бесплатному лечению онкобольных - Т.Леман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в руках чиновников Министерства здравоохранения тысячи жизней онкобольных. И когда речь идет о таких пациентах, для которых каждая минута может стать решающей - нельзя медлить с реакцией на соответствующие предложения. Об этом в комментарии УНН сообщила председатель Совета Украинской федерации борьбы против рака, ОО "Центр" Равное право на жизнь " Татьяна Леман, комментируя готовность " Клиники Спиженко " бесплатно пролечить онкобольных, которые находятся в очереди МОЗ, на общую сумму 8,5 млн. грн .
"Такие акции должны стать практикой, в этой практике должны участвовать как можно больше медицинских центров. С другой стороны - если такое открытое письмо уже направлено и до сих пор нет реакции - это очень странно.
Минздрав должен как можно быстрее отреагировать на такое предложение, это жизнь наших граждан. А если не отреагирует - обращайтесь к нам, мы с радостью и надеждой предоставим им тех, кто очень нуждается в таком лечении ", - отметила она.
Напомним, МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн. грн. Об этом клиника сообщила МЗ соответствующим письмом .
Согласно докуметов, МЦ "Клиника Спиженко" может провести лечение радио хирургической системой CyberKnife (КиберНож) ряд нозологических форм злокачественных и доброкачественных новообразований у взрослых и детей старше 14 лет.
Также напомним, за шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн .