МОЗ: кількість медиків, які надають допомогу хворим на коронавірус, буде збільшено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України обіцяють, що кількість медиків, які надають допомогу хворим на коронавірус, буде збільшено. Зокрема, фахівців провідних медичних установ планують залучати для допомоги областям. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“На рівні обласних структурних підрозділів визначено заклади, в яких будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Також розглядається питання поповнення бригад, які зможуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі і у відділеннях інтенсивної терапії”, — зазначив Ляшко.
Він також поінформував, що розпочинається співпраця з Академією медичних наук, з медичними університетами та іншими закладами охорони здоров’я.
“Зараз, коли зменшено кількість планових операцій і звільняються реанімаційні бригади, ми просимо їх надавати не лише методичну, а й практичну допомогу. Можливо, вахтовим методом, переїздами в певні області, які відчувають труднощі саме з наявністю медичних фахівців певного профілю”, — додав він.
Нагадаємо, найближчим часом очікується поставка засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють із захворілими на коронавірус.