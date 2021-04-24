Незважаючи на вакцинацію: МОЗ Ізраїлю рекомендував громадянам відмовитися від поїздок до України через COVID-19

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"Ситуація у світі така, що ми настійно рекомендуємо не їздити за кордон, якщо немає необхідності", - заявив генеральний директор міністерства Чезі Леві. - У той же час Міністерство охорони здоров’я визначило сім країн, де є дуже висока захворюваність та великі шанси заразитися або підхопити варіанти. Ми рекомендуємо не їздити до цих країн”.

Деталі

За його словами, в список включені сім країн, де відзначено високий рівень захворюваності коронавірусом. У нього крім України увійшли: Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина. У відомстві зазначили, що список може доповнюватися, і рекомендували стежити за його змінами.

У МОЗ Ізраїлю також наголосили, що новими штамами вірусу можуть заразитися не тільки ті, хто не зробив щеплення, а й вакциновані від коронавірусу.

Додамо

За минулий тиждень в Ізраїлі кількість нових щоденних випадків захворювання не перевищила 150 випадків, при цьому 111 випадків зафіксовано в середу.

Вперше за десять місяців не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу. Останній такий день був 29 Червня 2020 року.

Станом на четвер в Ізраїлі дві дози вакцини отримали 4,99 мільйонів людей, тоді як 5,37 мільйона отримали одне щеплення.

Що було раніше

В Ізраїлі закривають останнє відділення в країні, де лікували хворих на коронавірус.