Несмотря на вакцинацию: Минздрав Израиля рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Украину из-за COVID-19

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало израильским туристам не посещать Украину независимо от того, вакцинированы они или нет от коронавируса. В список также включены еще шесть стран, в том числе Индия, Мексика и Турция. Об этом со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля сообщает газета The Jerusalem Post, передает УНН.