Несмотря на вакцинацию: Минздрав Израиля рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Украину из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало израильским туристам не посещать Украину независимо от того, вакцинированы они или нет от коронавируса. В список также включены еще шесть стран, в том числе Индия, Мексика и Турция. Об этом со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля сообщает газета The Jerusalem Post, передает УНН.
Цитата
"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно рекомендуем не ездить за границу, если нет необходимости", - заявил генеральный директор министерства Чези Леви. - В то же время Министерство здравоохранения определило семь стран, где очень высокая заболеваемость и большие шансы заразиться или подхватить варианты. Мы рекомендуем не ездить в эти страны".
Детали
По его словам, в список включены семь стран, где отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В него кроме Украины вошли: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. В ведомстве отметили, что список может дополняться, и рекомендовали следить за его изменениями.
В Минздраве Израиля также отметили, что новыми штаммами вируса могут заразиться не только те, кто не сделал прививку, но и вакцинированые от коронавируса.
Добавим
За прошедшую неделю в Израиле количество новых ежедневных случаев заболевания не превысило 150 случаев, при этом 111 случаев зафиксировано в среду.
Впервые за десять месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Последний такой день был 29 июня 2020 года.
По состоянию на четверг в Израиле две дозы вакцины получили 4,9 млн человек, тогда как 5,37 миллиона получили одну прививку.
Что было раньше
В Израиле закрывают последнее отделение в стране, где лечили больных коронавирусом.