МОЗ дозволило провести матч ЛЧ "Шахтар" - "Боруссія М" з глядачами

"ФК “Шахтар” отримав офіційний лист від МОЗ України щодо проведення поєдинку з глядачами. У ньому повідомляється, що,... МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів “Шахтар” — “Боруссія” (Менхенгладбах). 15% від місткості стадіону", - йдеться у повідомленні.

Так, йдеться про матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 3 листопада в Києві - “Шахтар” прийматиме менхенгладбаську “Боруссію” на НСК “Олімпійський”. Початок о 19:55.

"Під час проведення поєдинку приймаюча сторона має строго дотримуватись усіх протиепідемічних заходів, а також організувати допуск у сектори не більш ніж 15% від кількості вболівальників, що може вмістити НСК “Олімпійський”, - додали у ФК.

Раніше у Мінмолодьспорту пояснили, які змагання будуть відкритими для вболівальників під час карантину.