Минздрав разрешил провести матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия М" со зрителями

"ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Минздрава Украины о проведении поединка со зрителями. В нем сообщается, что ... Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 15% вместимости стадиона", - говорится в сообщении.

Так, речь идет о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 3 ноября в Киеве - "Шахтер" будет принимать менхенгладбахской "Боруссии" на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.

"Во время проведения поединка принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский", - добавили в ФК.

Ранее в Минмолодьспорта объяснили, какие соревнования будут открытыми для болельщиков во время карантина.