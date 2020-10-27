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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 100498 просмотра

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Минздрав разрешил провести матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия М" со зрителями

Минздрав разрешил провести матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия М" со зрителями

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Министерство здравоохранения Украины позволило провести матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" (Менхенгладбах) 3 ноября на НСК "Олимпийский" со зрителями - 15% от вместимости стадиона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

"ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Минздрава Украины о проведении поединка со зрителями. В нем сообщается, что ... Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 15% вместимости стадиона", - говорится в сообщении.

Так, речь идет о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 3 ноября в Киеве - "Шахтер" будет принимать менхенгладбахской "Боруссии" на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.

"Во время проведения поединка принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский", - добавили в ФК.

Ранее в Минмолодьспорта объяснили, какие соревнования будут открытыми для болельщиков во время карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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