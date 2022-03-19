Моя сім'я в жаху від ситуації в Україні: тенісист Федерер здійснить пожертву українським дітям

Цитата

Федерер заявив, що у нього та його родини розривається серце від подій, які відбуваються в Україні.

"Моя сім'я і я з жахом від картин з України. Серце розривається від того, наскільки жахливо все це впливає на безневинних людей. Ми підтримуємо світ. Ми запропонуємо допомогу дітям з України, які цього потребують. Понад 6 млн українських дітей нині не ходять до школи. Ми розуміємо, що зараз важливо надати їм доступ до освіти. За допомогою фонду ми відправимо 500 тис. доларів до "War Child Holland", щоб українські діти могли продовжувати навчатися", – повідомив Федерер.

Контекст

З початку війни в Україні загинули 109 дітей.

Нагадаємо

Титулований британський тенісист Енді Маррей повідомив, що пожертвує усі свої призові, зароблені до кінця року на допомогу українським дітям.