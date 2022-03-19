Моя семья в ужасе от ситуации в Украине: теннисист Федерер осуществит пожертвование украинским детям

Цитата

Федерер заявил, что у него и его семьи разрывается сердце от событий, которые происходят в Украине.

"Моя семья и я с ужасом от картин из Украины. Сердце разрывается от того, насколько ужасно все это влияет на невинных людей. Мы поддерживаем мир. Мы предложим помощь детям из Украины, которые в этом нуждаются. Более 6 млн украинских детей сейчас не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно предоставить им доступ к образованию. С помощью фонда мы отправим 500 тыс. долларов до "War Child Holland", чтобы украинские дети могли продолжать учиться", - сообщил Федерер.

Контекст

С начала войны в Украине погибли 109 детей.

Напомним

Титулованный британский теннисист Энди Маррей сообщил, что пожертвует все свои призовые, заработанные до конца года на помощь украинским детям.