"Моя автобіографія": Стівен Спілберг зніме фільм про своє дитинство

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Стівен Спілберг стане режисером автобіографічного фільму. Його співавтором буде американський драматург Тоні Кашнер. За сюжетом події фільму розгортатимуться в Арізоні, де Спілберг виріс. В центрі уваги буде саме історія про головного персонажа, якого не звуть Стівеном, та його стосунки з батьками.

Відомо, що Мішель Вільямс зніметься у майбутній кінострічці Спілберга. Ймовірно, акторка зіграє маму головного героя. Хто виконуватиме роль самого хлопчика наразі невідомо.

Зйомки автобіографічного фільму заплановані на літо, прем'єра відбудеться вже у 2022 році.

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