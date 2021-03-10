"Моя автобиография": Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кинорежиссер Стивен Спилберг планирует снять фильм о своем детстве. Об этом сообщается на информационной странице Variety , детали узнавайте в новости УНН.
Детали
Стивен Спилберг станет режиссером автобиографического фильма. Его соавтором будет американский драматург Тони Кашнер. По сюжету события фильма будут разворачиваться в Аризоне, где Спилберг вырос. В центре внимания будет именно история о главном персонаже, которого зовут Стивеном, и его отношения с родителями.
Известно, что Мишель Уильямс снимется в будущей киноленте Спилберга. Вероятно, актриса сыграет маму главного героя. Кто будет исполнять роль самого мальчика пока неизвестно.
Съемки автобиографического фильма запланированы на лето, премьера состоится уже в 2022 году.
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