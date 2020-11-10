Мовний омбудсмен привітав науковців із Днем науки та згадав про українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відповідно до статті 22 Закону України, мовою науки в Україні є українська. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.
“Сьогодні, вітаючи вітчизняних науковців із Всесвітнім днем науки, хочу нагадати, що відповідно до статті 22 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою науки в Україні є українська”, - зазначив Кремінь.
Отже, всі наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою або іншими мовами опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.
Мовою публічних наукових заходів (наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів, наукових шкіл тощо) може бути державна мова та/або англійська мова.
"Окремо наголошую, що згідно із законом, жоден учасник публічного наукового заходу не може бути позбавлений права використовувати державну мову", - написав омбудсмен.
Нагадаємо, мовний омбудсмен заявив, що країні потрібні єдині державні курси української.