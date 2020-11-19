Мовний омбудсмен попросив Венедіктову прослідкувати, щоб регіональні мови були скасовані

“Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов, які суперечать чинному законодавству України, та направив листа до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування відповідних рішень у судовому порядку”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі вчителька накричала на українськомовну школярку: в міськраді відреагували

За словами Кременя, незважаючи на те, що закон “Про засади державної мовної політики” визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані.

“В деяких з них (органи місцевого самоврядування — ред.) ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства”, — підкреслив Кремінь.

Нагадаємо, як повідомляв Кремінь, у столиці велика кількість критики на мову викладання в школах та позашкільних закладах освіти.