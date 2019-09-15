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Моурінью: Мессі зробив з мене найкращого тренера

Моурінью: Мессі зробив з мене найкращого тренера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Титулований наставник Жозе Моурінью вважає, що лідер "Барселони" Ліонель Мессі надав найбільший вплив на кар'єру португальського рульового, повідомляє УНН з посиланням на As.

"Я багато чим зобов'язаний гравцям, які не були в моїй команді, але створювали мені проблеми. Наприклад, Мессі ніколи не грав у моїй команді, але я грав проти нього. Він зробив мене найкращим тренером, адже мені потрібно було готуватися до матчів проти нього. Говорячи про Мессі, я маю на увазі й інших видатних гравців, проти яких я грав", - зізнався португалець.

Примітно, що Моурінью в період з 2010 по 2013 роки тренував "Реала" і часто виводив команду проти Мессі та його "Барселони".

Додамо, Морінью наразі не тренує жоден із клубів, але має в активі 25 виграних трофеїв за попередні часи в якості наставника.

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