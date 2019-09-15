Моуринью: Месси сделал из меня лучшего тренера

"Я многим обязан игрокам, которые не были в моей команде, но создавали мне проблемы. Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него. Он сделал меня лучшим тренером, ведь мне нужно было готовиться к матчам против него. Говоря о Месси, я имею в виду и других выдающихся игроков, против которых я играл", - признался португалец.

Примечательно, что Моуринью в период с 2010 по 2013 годы тренировал "Реала" и часто выводил команду против Месси и его "Барселоны".

Добавим, Моринью пока не тренирует ни один из клубов, но имеет в активе 25 выигранных трофеев за прежние времена в качестве наставника.