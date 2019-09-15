Моуринью: Месси сделал из меня лучшего тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Титулованный наставник Жозе Моуринью считает, что лидер "Барселоны" Лионель Месси оказал наибольшее влияние на карьеру португальского рулевого, сообщает УНН со ссылкой на As.
"Я многим обязан игрокам, которые не были в моей команде, но создавали мне проблемы. Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него. Он сделал меня лучшим тренером, ведь мне нужно было готовиться к матчам против него. Говоря о Месси, я имею в виду и других выдающихся игроков, против которых я играл", - признался португалец.
Примечательно, что Моуринью в период с 2010 по 2013 годы тренировал "Реала" и часто выводил команду против Месси и его "Барселоны".
Добавим, Моринью пока не тренирует ни один из клубов, но имеет в активе 25 выигранных трофеев за прежние времена в качестве наставника.