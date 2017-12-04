МОУ: відсторонення генерала Павловського з посади негативно вплине на роботу відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Міністерстві оборони України переконані, що відсторонення від посади заступника міністра Ігора Павловського на час розслідування кримінального провадження проти нього негативно вплине на скоординованість діяльності підрозділів відомства. Відповідну фотокопію листа за підписом міністра оборони України Степана Полторака, переданого суду, демонструє на своїй сторінці у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
“...відсторонення заступника Міністра оборони України від займаної посади може негативно вплинути на координацію діяльності структурних підрозділів міністерства, які реалізують повноваження Міністерства оборони України, зокрема, у сфері військово-технічної політики, спрямованої на розвиток озброєння і військової техніки”, - йдеться у документі.
У свою чергу цей документ у САП прокоментували наступним чином: “Незважаючи на декларовані під час проведення брифінгу 12.10.2017 року очільником Міністерства оборони України наміри боротьби з корупцією як одного з ключових факторів належного забезпечення обороноздатності держави, та необхідності проведення об’єктивного та неупередженого розслідування в кримінальному провадженні № 52016000000000319, про розгляді клопотання Детективів національного антикорупційного бюро України погодженого з прокурорами САП, щодо необхідності відсторонення заступника міністра оброни України від займаної посади на час досудового розслідування, одним з документів який був поданий на розгляд суду зі сторони захисту є лист за підписом Міністра оброни України”.
На думку прокурорів САП, “коментарі щодо незамінності та "відсутності" впливу Заступника міністра Павловського І.В. на співробітників міністерства оборони зайві”.
Нагадаємо, Солом’янський суд міста Києва обрав заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці і зобов’язав носити браслет.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн.
Згодом НАБУ повідомило про підозру посадовцям Міноборони.