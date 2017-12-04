МОУ: відсторонення генерала Павловського з посади негативно вплине на роботу відомства

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Міністерстві оборони України переконані, що відсторонення від посади заступника міністра Ігора Павловського на час розслідування кримінального провадження проти нього негативно вплине на скоординованість діяльності підрозділів відомства. Відповідну фотокопію листа за підписом міністра оборони України Степана Полторака, переданого суду, демонструє на своїй сторінці у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.