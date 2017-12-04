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МОУ: отстранение генерала Павловского с должности негативно повлияет на работу ведомства

МОУ: отстранение генерала Павловского с должности негативно повлияет на работу ведомства

Киев  •  УНН

 • 22687 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Министерстве обороны Украины убеждены, что отстранение от должности заместителя министра Игоря Павловского на время расследования уголовного производства против него негативно повлияет на скоординированность деятельности подразделений ведомства. Соответствующее фотокопию письма за подписью министра обороны Украины Степана Полторак, переданного суда, демонстрирует на своей странице в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"... отстранения заместителя Министра обороны Украины от занимаемой должности может негативно повлиять на координацию деятельности структурных подразделений министерства, которые реализуют полномочия Министерства обороны Украины, в частности, в сфере военно-технической политики, направленной на развитие вооружения и военной техники", - говорится в документе.

В свою очередь этот документ в САП прокомментировали следующим образом: "Несмотря на декларируемые во время проведения брифинга 12.10.2017 года главой Министерства обороны Украины намерения борьбы с коррупцией как одного из ключевых факторов надлежащего обеспечения обороноспособности государства, и необходимости проведения объективного и беспристрастного расследования в уголовном производстве № 52016000000000319, о рассмотрении ходатайства Детективов национального антикоррупционного бюро Украины согласованного с прокурорами САП, о необходимости отстранения от заместителя министра обороны Украины от занимаемой должности на время досудебного расследования, одним из документов который был подан на рассмотрение суда со стороны защиты есть письмо за подписью Министра обороны Украины".

По мнению прокуроров САП, "комментарии по незаменимости и "отсутствия" воздействия замминистра Павловского И.В. на сотрудников министерства обороны лишние".

Напомним, Соломенский суд Киева избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца и обязал носить браслет.

Как сообщал УНН, 11 октября замминистра обороны задержали по делу о сделки в МОУ на 149 млн грн.

Впоследствии НАБУ сообщил о подозрении должностным лицам Минобороны .

 

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