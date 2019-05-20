Мосміськсуд визнав законним продовження арешту ще 4 українським морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту восьми з 24 українських моряків, затриманих в листопаді минулого року за незаконний перетин російського кордону в Керченській протоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Суд визнав законним продовження арешту Роману Мокряку, Євгену Семидоцькому, Андрію Оприску і Сергію Цибізову", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що скарги решти моряків будуть розглянуті в Мосміськсуді 22 і 27 травня.
Нагадаємо, Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту чотирьом з 24 українських моряків, затриманих в листопаді минулого року за незаконний перетин російського кордону в Керченській протоці.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Московський міський суд призначив судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на 20, 22 і 27 травня.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам. В ЄС відреагували, заявивши про очікування від Росії негайного і безумовного звільнення українських моряків.
Як повідомляв УНН, в середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов'язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.
Рішення міжнародного трибуналу по українським морякам очікується 25 травня.