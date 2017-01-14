Москвичів закликали прийти до райвідділку і підтримати активістів, затриманих на "Чистих прудах"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Москвичів закликали прийти до райвідділку поліції у Басманному районі і підтримати активістів, затриманих на біля пам'ятника Грибоєдову на "Чистых прудах", передає УНН.
"Приходьте до Басманного відділку поліції підтримайте затриманих громадян. Затримання на Чистих прудах незаконне. Приходьте! Якщо прийде багато народу затриманих випустять", - написав активіст Володимир Заліщак.
Нагадаємо, у Москві біля пам’ятника Грибоєдову поруч зі станцією метро “Чистые пруды” почалися затримання на народномих зборах.
Головні теми народних зборів — вимога узгодити перший антикризовий мітинг і підтримка політичних в’язнів, у тому числі Ільдара Дадіна.
Задержанные на Чистых прудах требуют выпустить из автозака. pic.twitter.com/YMnZAa0hYC— Владимир Залищак (@Zalishchak) 14 января 2017 г.
Як стало відомо згодом, кількість затриманих на народних зборах у Москві зросла до 50 осіб. Одній із активісток стало погано просто в автозаку.