Москвичей призвали прийти в райотдел и поддержать активистов, задержанных на "Чистых прудах"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Москвичей призвали прийти в райотдел полиции в Басманном районе и поддержать активистов, задержанных возле памятника Грибоедову на "Чистых прудах", передает УНН.
"Приходите к Басманному отделению полиции поддержите задержанных граждан. Задержание на Чистых прудах незаконное. Приходите! Если придет много народу задержанных выпустят", - написал активист Владимир Залищак.
Напомним, в Москве возле памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" начались задержания на несогласованном народном собрании
Главные темы народного собрания - требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.
Задержанных на Чистых прудах требуют выпустить из автозака. pic.twitter.com/YMnZAa0hYC- Владимир Залищак (@Zalishchak) 14 января 2017 г.
Как стало известно, количество задержанных на народном собрании в Москве возросло до 50 человек. Одной из активисток стало плохо прямо в автозаке.