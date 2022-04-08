Москва змушує закрити офіси Amnesty International і Human Rights Watch в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство юстиції рф оголосило в п'ятницю, що скасувало реєстрацію 15 представництв міжнародних організацій та іноземних неурядових організацій, у тому числі Amnesty International, Human Rights Watch і Фонду Карнегі. Про це повідомляє УНН.
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"Групи були виключені після того, як було визнано, що вони порушують чинне законодавство російської федерації", - йдеться у повідомленні міністерства.
Деталі
У відповідь на виключення Amnesty International заявила, що москва «фактично закриває її». російський медіа-регулятор раніше заблокував доступ до російськомовного сайту Amnesty International 11 березня.
"Закриття Amnesty в росії – це лише остання в довгому списку організацій, які були покарані за захист прав людини та заклики правди російській владі», – сказала Аньес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.
"У країні, де десятки активістів та дисидентів були ув’язнені, вбиті чи заслані, де незалежні ЗМІ були заплямовані, заблоковані чи примушені до самоцензури, і де організації громадянського суспільства оголошені поза законом чи ліквідовані, ви повинні робити щось правильно, якщо Кремль спробує заткнути вас», — додала Калламар.
Повідомлення російського міністерства, де не уточнюються деталі порушень, з’явилося на той момент, коли кілька неурядових організацій звинувачують росію у скоєнні злочинів за міжнародним правом.
Незалежна правозахисна група Human Rights Watch заявила на вихідних, що задокументувала низку заяв про військові злочини російських військ в окупованих регіонах України, які "включають випадок повторного зґвалтування; дві справи про розстріл: одна з шести чоловік та інші випадки протиправного насильства та погроз проти цивільного населення в період з 27 лютого по 14 березня 2022 року".
"Влада глибоко помиляється, якщо вважає, що, закривши наш офіс у Москві, вони припинить нашу роботу з документування та викриття порушень прав людини. Ми подвоїмо наші зусилля, щоб викрити кричущі порушення прав людини росією як всередині країни, так і за кордоном", - сказала Калламар.
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