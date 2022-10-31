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Москва викликала посла Нідерландів через нібито спроби вербування російських дипломатів

Москва викликала посла Нідерландів через нібито спроби вербування російських дипломатів

Київ • УНН

 • 325009 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. росія викликала посла Нідерландів у Москві Жиля Бешура Плага у зв'язку з нібитою спробою іноземних спецслужб завербувати військового аташе посольства рф в Гаазі на початку цього місяця, йдеться у заяві, опублікованій мзс росії, передає УНН.

Цитата

"Йому було направлено повідомлення з рішучим протестом у зв'язку з вербувальним підходом військового аташе посольства росії в Гаазі 20 жовтня. Під час бесіди було наголошено, що подібні провокаційні дії неприпустимі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У російському міністерстві заявили, що "подібні недружні дії" ведуть до подальшої дестабілізації двосторонніх відносин.

У міністерстві заявили, що за останні роки в Нідерландах іноземними спецслужбами було здійснено кілька таких провокацій.

Там додали, що голландська влада і правоохоронні органи "не тільки не припиняють подібні протиправні дії, а й самі беруть участь у них", намагаючись шпигувати за російськими дипломатами або вербувати їх.

Додамо

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови оголосило одного зі співробітників посольства росії персоною нон-ґрата. Це сталося після того, як фрагменти російської ракети, запущеної по Україні, впали на територію країни.

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