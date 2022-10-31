Москва вызвала посла Нидерландов из-за якобы попытки вербовки российских дипломатов

Цитата

"Ему было направлено сообщение с решительным протестом в связи с вербовочным подходом военного атташе посольства россии в Гааге 20 октября. Во время беседы было отмечено, что подобные провокационные действия недопустимы", - говорится в сообщении.

Детали

В российском министерстве заявили, что "подобные недружественные действия" ведут к дальнейшей дестабилизации двусторонних отношений.

В министерстве заявили, что за последние годы в Нидерландах иностранными спецслужбами было осуществлено несколько таких провокаций.

Там добавили, что голландские власти и правоохранительные органы "не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами участвуют в них", пытаясь шпионить за российскими дипломатами или вербовать их.

Добавим

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы объявило одного из сотрудников посольства россии персоной нон-грата. Это произошло после того, как фрагменты российской ракеты, запущенной по Украине, упали на территорию страны.