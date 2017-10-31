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Москва шкодує через заяви про виключення представників "ДНР/ЛНР" з переговорів по Україні

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Москва жалкує, що США в особі спецпредставника по Україні Курта Волкера заявляють про виключення представників Донбасу з переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Україні, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Ще одна примітне зауваження зробив пан Волкер, він сказав, що це справа Європи, України та Росії - Донбас не має ніякого відношення ні до яких переговорів, його близько підпускати не можна. Якщо це в Берліні вважають адекватною картиною того, що має відбуватися, я шкодую про це", - заявив Лавров, виступаючи на брифінгу з членами Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

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Нагадаємо раніше, Лавров розкритикував слова Волкера з приводу місії ООН на Донбасі.

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