Москва шкодує через заяви про виключення представників "ДНР/ЛНР" з переговорів по Україні

"Ще одна примітне зауваження зробив пан Волкер, він сказав, що це справа Європи, України та Росії - Донбас не має ніякого відношення ні до яких переговорів, його близько підпускати не можна. Якщо це в Берліні вважають адекватною картиною того, що має відбуватися, я шкодую про це", - заявив Лавров, виступаючи на брифінгу з членами Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лавров назвав миротворців на Донбасі "окупаційними силами"

Нагадаємо раніше, Лавров розкритикував слова Волкера з приводу місії ООН на Донбасі.