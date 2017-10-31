Москва сожалеет заявления об исключении представителей "ДНР / ЛНР" по переговорам по Украине

"Еще одна примечательная замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России - Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговоров, его близко подпускать нельзя. Если это в Берлине считают адекватной картиной должно происходить, я жалею об этом ", - заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров назвал миротворцев на Донбассе "оккупационными силами"

Напомним, ранее, Лавров раскритиковал слова Волкера по поводу миссии ООН в Донбассе.