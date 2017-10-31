Москва сожалеет заявления об исключении представителей "ДНР / ЛНР" по переговорам по Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25614 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89398 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145629 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112635 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114019 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103113 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106648 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103260 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151033 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Москва сожалеет заявления об исключении представителей "ДНР / ЛНР" по переговорам по Украине

Москва сожалеет заявления об исключении представителей "ДНР / ЛНР" по переговорам по Украине

Киев  •  УНН

 • 11668 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Еще одна примечательная замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России - Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговоров, его близко подпускать нельзя. Если это в Берлине считают адекватной картиной должно происходить, я жалею об этом ", - заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Напомним, ранее, Лавров раскритиковал слова Волкера по поводу миссии ООН в Донбассе.

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