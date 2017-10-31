Москва сожалеет заявления об исключении представителей "ДНР / ЛНР" по переговорам по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Еще одна примечательная замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России - Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговоров, его близко подпускать нельзя. Если это в Берлине считают адекватной картиной должно происходить, я жалею об этом ", - заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Напомним, ранее, Лавров раскритиковал слова Волкера по поводу миссии ООН в Донбассе.