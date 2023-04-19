московську пенсіонерку засудили через комплімент Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Московський суд оштрафував пенсіонерку Ольгу Слегіну на 40 тисяч рублів за статтею про «дискредитацію» армії рф. На жінку написали три доноси за бесіду у санаторії, в якій вона зробила комплімент президенту України Володимиру Зеленському, пише «Меморіал», передає УНН.
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У грудні 70-річна Слегіна за вечерею обговорювала з уродженкою Одеси, як правильно вимовляється слово паляниця. Також вона поцікавилася у сусіда по столу, за росію чи він за Україну, і запитала про теж офіціантку. Під час розмови жінка сказала, що президент України Володимир Зеленський – «красивий юнак з гарним почуттям гумору», і уточнила, чи не кричать тут «Слава Україні», як у Москві.
За кілька днів Слегіній повідомили, що на неї написали три доноси, в яких йдеться, що вона «вихваляла Зеленського».
Поліцейські склали на Слегіну протокол та доставили її до відділу. На допиті у неї перевірили телефон, розпитали про зв'язки з Україною та дали підписати протокол «за її словами». Документ Слегіна не змогла прочитати через проблеми із зором, але все одно підписала там, де вказали поліцейські.
Пізніше з'ясувалося, що її слова в протоколі переінакшили: нібито Слегіна кричала в їдальні «Слава Україні», невдоволення ситуацією в росії і «провокувала офіціантку».
Судове засідання тривало не більше ніж п'ять хвилин, повідомив «Меморіал». Суддя відхилила клопотання про відкладення засідання через стан здоров'я Слегіної. Захист має намір оскаржити вирок.
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