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московскую пенсионерку осудили из-за комплимента Зеленскому

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Московский суд оштрафовал пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии рф. На женщину написали три доноса за беседу в санатории, в которой она сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет «Мемориал», передает УНН.

Детали

В декабре 70-летняя Слегина за ужином обсуждала с уроженкой Одессы, как правильно произносится слово паляница. Также она поинтересовалась у соседа по столу, за россию или он за Украину, и спросила об этом тоже официантку. Во время разговора женщина сказала, что президент Украины Владимир Зеленский – «красивый юноша с хорошим чувством юмора», и уточнила, не кричат ли здесь «Слава Украине», как в Москве.

Через несколько дней Слегиной сообщили, что на нее написали три доноса, в которых говорится, что она «восхваляла Зеленского».

Полицейские составили на Слегину протокол и доставили ее в отдел. На допросе у нее проверили телефон, расспросили о связях с Украиной и дали подписать протокол «по ее словам». Документ Слегина не смогла прочитать из-за проблем со зрением, но все равно подписала там, где указали полицейские.

Позже выяснилось, что ее слова в протоколе переиначили: якобы Слегина кричала в столовой «Слава Украине», недовольство ситуацией в россии и «провоцировала официантку».

Судебное заседание длилось не более пяти минут, сообщил «Мемориал». Судья отклонила ходатайство об отложении заседания из-за состояния здоровья Слегиной. Защита намерена обжаловать приговор.

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