"Монако" зазнав третьої поразки в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Представник французької Ліги 1 “Монако” на домашній арені “Луї ІІ” зазнали нищівного фіаско від бельгійського “Брюгге”, передає кореспондент УНН.
Попри територіальну перевагу “монегасків”, вони не забили жодного м’яча натомість пропустили чотири рази. Форвард Ванахен оформив дубль до перерви, забивши ніким не прикритим з центру штрафної, а також з пенальті. Третій м’яч на 24 хвилині забив Уеслі (дальня спроба досягла нижнього кута воріт). Крапку по перерві поставив Вормер — 0:4.
Примітно, що “Монако”, яким керує француз Тьєрі Анрі, а володіє російський бізнесмен Дмитро Риболовьєв, зазнав третьої поразки і з 1 пунктом знаходиться на дні квартету.
Зауважимо, що у третьому турі суперники зіграли внічию в Бельгії, набравши свої перші очки в групі.