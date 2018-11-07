"Монако" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Представитель французской Лиги 1 “Монако” на домашней арене “Луи II” потерпели сокрушительное фиаско от бельгийского “Брюгге”, передает корреспондент УНН.
Несмотря на территориальное преимущество “монегасков”, они не забили ни одного мяча вместо этого пропустили четыре раза. Форвард Ванахен оформил дубль до перерыва, забив никем не прикрытым из центра штрафной, а также с пенальти. Третий мяч на 24 минуте забил Уэсли (дальняя попытка достигла нижнего угла ворот). Точку после перерыва поставил Вормер — 0:4.
Примечательно, что “Монако”, которым руководит француз Тьерри Анри, а владеет российский бизнесмен Дмитрий Риболовьев, потерпел третье поражение и с 1 пунктом находится на дне квартета.
Заметим, что в третьем туре соперники сыграли вничью в Бельгии, набрав свои первые очки в группе.