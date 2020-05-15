Московський клуб відмовився від послуг колишнього наставника київського "Динамо"

На пост головного тренера основної команди клубу був одноголосно затверджений Марко Ніколіч. Сербський фахівець приступить до виконання своїх обов’язків з 1 червня 2020 року.

Натомість клуб подякував за роботу Юрію Сьоміну у якого 31 травня 2020 року закінчується термін дії контракту.

Примітно, що при Сьоміні клуб, який вигравав тричі чемпіонат Росії, обійняв другу сходинку нинішньої кампанії — 41 бал і відставання в 9 балів від “Зеніту”.

Додамо також, Сьомін три сезони керував київським “Динамо” і вигравав чемпіонат та Суперкубок України.