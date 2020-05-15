Московский клуб отказался от услуг бывшего наставника киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Московский ФК “Локомотив” анонсировал изменение на тренерском мостике, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Локомотива”.
На пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.
Зато клуб поблагодарил за работу Юрию Семину у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта.
Примечательно, что при Семине клуб, который выигрывал трижды чемпионат России, занял второе место нынешней кампании — 41 балл и отставание в 9 баллов от “Зенита”.
Добавим также, Семин три сезона руководил киевским “Динамо” и выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины.