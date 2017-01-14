Московська поліція відпустила практично всіх активістів, на кількох склали протоколи - ЗМІ

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Москві із відділку поліції "Басманний" вийшли всі затримані на народному сході, крім Марка Гальперіна, на якого складають протокол про непокору законним вимогам співробітників поліції, передає УНН із посиланням на ОВД-Инфо.

За інформацією ЗМІ, понад дві години до М.Гальперіна не пускали адвоката.

“Всі інші, крім Юрія Горського, відбулися профілактичною бесідою, при цьому співробітники відділку намагалися піддати всіх дактилоскопії, але завдяки втручанню адвоката їм це не вдалося. На Горського складено протокол про організацію неузгодженого заходи”, — йдеться у повідомленні.

Як відзначає видання, пізніше з’ясувалося, що разом з учасниками заходу був затриманий чоловік на ім’я Микола Маркін — по всій видимості, бездомний. Він був нетверезий і називав себе учасником експерименту, який вийшов з-під контролю. Він також був доставлений до відділку “Басманний”, на даний момент його доля невідома.

Нагадаємо, у Москві біля пам’ятника Грибоєдову поруч зі станцією метро “Чистые пруды” почалися затримання на народномих зборах.

Головні теми народних зборів — вимога узгодити перший антикризовий мітинг і підтримка політичних в’язнів, у тому числі Ільдара Дадіна.

Як стало відомо згодом, кількість затриманих на народних зборах у Москві зросла до 50 осіб. Одній із активісток стало погано просто в автозаку.

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