Московская полиция отпустила практически всех активистов, на нескольких составили протоколы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Москве с полицейского отделения "Басманное" вышли все задержанные на народном сходе, кроме Марка Гальперина, на которого составляют протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, передает УНН со ссылкой на ОВД-Инфо.
По информации СМИ, более 2 часов к М.Гальперину не пускали адвоката.
"Все остальные, кроме Юрия Горского, отделались профилактической беседой, при этом сотрудники отделения пытались подвергнуть всех дактилоскопии, но благодаря вмешательству адвоката им это не удалось. На Горского составлен протокол об организации несогласованного мероприятия ", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, позже выяснилось, что вместе с участниками мероприятия был задержан мужчина по имени Николай Маркин - по всей видимости, бездомный. Он был нетрезв и называл себя участником эксперимента, который вышел из-под контроля. Он также был доставлен в отделение "Басманное", на данный момент его судьба неизвестна.
Напомним, в Москве у памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" начались задержания на народном собрании.
Главные темы народных собраний - требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.
Как стало известно впоследствии, количество задержанных на народном собрании в Москве возросло до 50 человек . Одной из активисток стало плохо прямо в автозаке.