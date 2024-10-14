московська область під атакою дронів - Коваленко
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив про атаку БПЛА на московську область. Представники влади рф та московської області поки не коментували цю інформацію.
московська область під атакою БПЛА. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Більше деталей Коваленко не повідомив. Представники влади рф чи московської області наразі інформацію про атаку дронів не коменутвали.