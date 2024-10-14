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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8218 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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московська область під атакою дронів - Коваленко

Київ • УНН

 • 37849 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив про атаку БПЛА на московську область. Представники влади рф та московської області поки не коментували цю інформацію.

московська область під атакою дронів - Коваленко

московська область під атакою БПЛА.  Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Більше деталей Коваленко не повідомив. Представники влади рф чи московської області наразі інформацію про атаку дронів не коменутвали.

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