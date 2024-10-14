московская область под атакой дронов - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил об атаке БПЛА на московскую область. Представители властей рф и московской области пока не комментировали эту информацию.
московская область под атакой БПЛА. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает [УНН.
Больше деталей Коваленко не сообщил. Представители власти рф или московской области пока информацию об атаке дронов не комментировали.