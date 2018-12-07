Москалькова: затримані моряки ВМС України не скаржаться на умови утримання в СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала трьох моряків ВМС України, які були затримані при атаці зі сторони російських прикордонників в Керченській протоці, в СІЗО “Матроська Тиша” в Москві. Як в п’ятницю повідомила омбудсмен на своїй сторінці в Instagram, на умови утримання моряки не скаржилися, передає УНН.
“На умови утримання скарг не надійшло, вони містяться у медичній частині, в просторих, чистих камерах з великими вікнами. Ув’язненим забезпечується посилене харчування, вони мають можливість відкрити рахунки і купувати додаткові продукти харчування. Вони мають доступ до великої бібліотеки, і кожен вибрав і отримав літературу за смаком. Кожен з них вже веде переписку по електронній пошті з рідними і близькими”, — повідомила Москалькова.
Вона додала, що лікарі оцінюють отримані українськими моряками травми як поранення легкого ступеня тяжкості. Затримані отримують необхідну медичну допомогу, яка допомагає їм швидше одужувати.
В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф