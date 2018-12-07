Москалькова: задержанные моряки ВМС Украины не жалуются на условия содержания в СИЗО

“На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке, и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими”, — сообщила Москалькова.

Она добавила, что врачи оценивают полученные украинскими моряками травмы как ранения легкой степени тяжести. Задержанные получают необходимую медицинскую помощь, которая помогает им быстрее выздоравливать.