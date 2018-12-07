Москалькова: задержанные моряки ВМС Украины не жалуются на условия содержания в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила трех моряков ВМС Украины, которые были задержаны при атаке со стороны российских пограничников в Керченском проливе, в СИЗО “Матросская Тишина” в Москве. Как в пятницу сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram, на условия содержания моряки не жаловались, передает УНН.
“На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке, и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими”, — сообщила Москалькова.
Она добавила, что врачи оценивают полученные украинскими моряками травмы как ранения легкой степени тяжести. Задержанные получают необходимую медицинскую помощь, которая помогает им быстрее выздоравливать.
В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними о условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб Не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается Усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил книгу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещено на моем сайте позднее. # Уполномоченный # правачеловека # Москалькова # уполномоченныйпоправамчеловекаврф