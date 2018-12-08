Москалькова відвідала українських моряків: у камерах є телевізори, а білизну міняють раз на три дні

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова розповіла про умови утримання військовополонених Андрія Драча та Романа Мокряка - у камерах є телевізори та холодильники, а білизну міняють раз на три дні. Про це після розмови із колегою повідомила омбудсмен України Людмила Денісова, передає УНН.