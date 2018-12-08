Москалькова відвідала українських моряків: у камерах є телевізори, а білизну міняють раз на три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова розповіла про умови утримання військовополонених Андрія Драча та Романа Мокряка - у камерах є телевізори та холодильники, а білизну міняють раз на три дні. Про це після розмови із колегою повідомила омбудсмен України Людмила Денісова, передає УНН.
“...провела телефонну розмову з Уповноваженим з прав людини Російської Федерації Тетяною Москальковою.
Вона розповіла про умови утримання військовополонених Андрія Драча та Романа Мокряка, яких відвідала у СІЗО „Лефортово“. Російський Омбудсман підтвердила, що у Романа Мокряка був консул. На його ім’я відкрито внутрішньо тюремний рахунок, на якому 500 рублів, його ще будуть поповнювати. Хлопці також можуть писати і отримувати листи поштою”, — написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Цитуючи Москалькову, український омбудсмен зазначила, що моряків утримують окремо у камерах площею 8 квадратних метрів по дві особи у відремонтованому крилі СІЗО.
“За словами Москалькової, вони мають телевізори, білизна міняється раз на три дні, забезпечені необхідними засобами гігієни. Туалет відгороджений, а в душ вони ходили учора. Щодо харчування, то російська Омбудсман запевнила, що їх гарно годують, у кожного в палаті є холодильник з продуктами”, — додала Денісова.
Москалькова, за її словами, також додала, що Роман Мокряк ходить на прогулянки. Він просив передати родичам, щоб вони не хвилювалися за нього.
Як повідомляв УНН, українському консулу вдалося побачитися з полоненими моряками у “Лефортово”.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.