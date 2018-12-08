Москалькова посетила украинских моряков: в камерах есть телевизоры, а белье меняют раз в три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала об условиях содержания военнопленных Андрея Драча и Романа Мокряка - в камерах есть телевизоры и холодильники, а белье меняют раз в три дня. Об этом после разговора с коллегой сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает УНН.
"... провела телефонный разговор с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой.
Она рассказала об условиях содержания военнопленных Андрея Драча и Романа Мокряка, которых посетила в СИЗО "Лефортово". Российский омбудсмен подтвердила, что у Романа Мокряка был консул. На его имя открыт внутренне тюремный счет, на котором 500 рублей, его еще будут пополнять. Ребята также могут писать и получать письма по почте", - написала Денисова на своей странице в Facebook.
Цитируя Москалькову, украинский омбудсмен отметила, что моряков удерживают отдельно в камерах площадью 8 квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО.
"По словам Москальковой, они имеют телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены. Туалет отгорожен, а в душ они ходили вчера. Относительно питания, то российский омбудсмен заверила, что их хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами", - добавила Денисова.
Москалькова, по ее словам, также добавила, что Роман Мокряк ходит на прогулки. Он просил передать родственникам, чтобы они не волновались за него.
Как сообщал УНН, украинскому консулу удалось увидеться с пленными моряками в "Лефортово".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российскоевооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.