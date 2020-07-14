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Москаль пообіцяв неприємності голові енергетичного Комітету ВР Герусу

Москаль пообіцяв неприємності голові енергетичного Комітету ВР Герусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора відкрити кримінальне провадження проти голови енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса. Про це повідомив політик Геннадій Москаль у Facebook, передає УНН.

“Чергова приємна звістка для слуги невідомо якого народу Андрія Геруса! Печерський суд сьогодні вчергове зобов’язав ОГПУ відкрити щодо нього і його спільників в НКРЕКП кримінальне провадження.

На цей раз ідеться про тупу і примітивну схему нав’язування „своїх“ постачальників електроенергії комунальним і державним підприємствам, в якій фігурують і „Київтеплоенерго“, і „Укрзалізниця“, і багато інших організацій”, — розповів Москаль.

Політик обіцяє оприлюднити схеми згаданих осіб.

Нагадаємо, шахтарі майже зібрали підписи під петицією Президенту про відставку Геруса. Станом на сьогодні під петицією понад 24,8 тис. підписів із необхідних 25 тис.

Шахтарі звинувачують голову енергетичного Комітету Геруса у відкритті імпорту електроенергії з РФ, через який з осені минулого року вони потрапили у вимушений простій.

Цей імпорт був призупинений на час карантину. Однак нині колега Геруса, “слуга народу” Андрій Жупанін подав законопроект, який знов передбачає його відкриття. Уряд, навпаки, категорично проти імпорту, адже в Україні профіцит власної електроенергії. 

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