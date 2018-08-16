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Мосійчук розповів, хто зараз розслідує його справу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук спростував поширену напередодні інформацію про передачу Національному антикорупційному бюро для розслідування кримінального провадження, за яким нардепа обвинувачують у низці злочинів і арештовували в жовтні 2015 року. Наразі його передали для розслідування Національній поліції, повідомив народний депутат у Facebook, передає УНН.

Мосійчук розповів, хто зараз розслідує його справу

З його слів, вчора одне з інформаційних агентства "з посиланням на джерело в НАБУ розповсюдило недостовірну інформацію, що нібито кримінальне провадження, за яким мене звинувачують в ряді тяжких злочинів і арештовували в жовтні 2015 року в стінах українського парламенту, передано з ГПУ до НАБУ, яке його розслідує, і що це розслідування нібито має переспективи, й восени до парламенту в рамках цього розслідування може бути внесене подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності, затримання і арешт, розгляд якого має перспективи".

"Ця брехлива інформація була розповсюджена з метою моєї дискредитації вчора увечері після того, як я напряму звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в особистому кришуванні контрабанди лісу-кругляка, оприлюднив відмову Ситника розслідувати виявлені британцями факти цієї контрабанди та закликав парламентський комітет з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де працюю першим заступником голови, невідкладно заслухати директора НАБУ Артема Ситника і очільника САП Назара Холодницького на предмет системного порушення їхніми підлеглими чиннного законодавства і зокрема КПК", - додав Мосійчук.

З його слів, кримінальне провадження щодо нього "ніхто не хоче розслідувати, бо саджати треба не Мосійчука, а тих високопосадовців, хто його сфальшували з метою моєї політичної дискридетації".

"ГПУ дійсно три чи чотири рази намагалося передати це кримінальне провадження за підслідністю для розслідування до НАБУ, але НАБУ відмовлялося. На четвертий раз НАБУ все ж таки взяло в ГПУ це кримінальне провадження, але вивчивши лайно, яке в нього напхали Шокін і К., передало його для розслідування до Нацполіції, де воно наразі і перебуває. Про це свідчить і опублікований нижче лист-відповідь НАБУ на адвокатський запит мого захистника. Мої захисники доводять фальсифікацію цієї справи і вимагатимуть притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто її фальсифікував!" - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Верховна Рада надала згоду на затримання та арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. За відповідний проект постанови проголосували 262 народних депутати. Наприкінці травня 2016 року Верховний суд України визнав арешт народного депутата Ігоря Мосійчука незаконним.

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