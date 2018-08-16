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Мосийчук рассказал, кто сейчас расследует его дело

Киев • УНН

 • 5126 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук опроверг распространенную накануне информацию о передаче Национальном антикоррупционном бюро для расследования уголовного производства, по которому нардепа обвиняют в ряде преступлений и арестовывали в октябре 2015 года. Сейчас расследованием по этому делу занимается Национальная полиция, сообщил народный депутат в Facebook, передает УНН.

Мосийчук рассказал, кто сейчас расследует его дело

По его словам, вчера один из информационных агентства "со ссылкой на источник в НАБУ распространило недостоверную информацию, что якобы уголовное производство, по которому меня обвиняют в ряде тяжких преступлений и арестовывали в октябре 2015 году в стенах украинского парламента, передано из ГПУ в НАБУ, которое его расследует, и это расследование якобы переспективы, и осенью в парламент в рамках этого расследования может быть внесено представление на привлечение меня к уголовной ответственности, задержание и арест, рассмотрение которого перспективы ".

"Эта лживая информация была распространена с целью моей дискредитации вчера вечером после того, как я напрямую обвинил директора НАБУ Артема Сытника в личном крышевании контрабанды леса-кругляка, обнародовал отказ Сытника расследовать обнаруженные британцами факты этой контрабанды и призвал парламентский комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности, где работаю первым заместителем председателя, безотлагательно заслушать директора НАБУ Артема Сытника и главы САП Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ на предмет системного нарушения их машними подчиненными чиннного законодательства и в частности КПК ", - добавил Мосийчук.

По его словам, уголовное производство в отношении него "никто не хочет расследовать, потому что сажать надо не Мосийчука, а тех чиновников, кто его сфальсифицировали с целью моей политической дискридетации".

"ГПУ действительно три или четыре раза пытались передать это уголовное производство по подследственности для расследования в НАБУ, но НАБУ отказывалось. На четвертый раз НАБУ все же приняли в ГПУ это уголовное производство, но изучив дерьмо, которое у него напихали Шокин и К., передало его для расследования в Нацполиции, где оно сейчас и находится. Об этом свидетельствует и опубликованный ниже письмо-ответ НАБУ на адвокатский запрос моего защитника. Мои защитники доказывают фальсификацию этого дела и требовать привлечения к уголовной ответствен ости тех, кто ее фальсифицировал! " - резюмировал нардеп.

Напомним, 17 сентября 2015 Верховная Рада дала согласие на задержание и арест народного депутата Игоря Мосийчука. За соответствующий проект постановления проголосовали 262 народных депутата. В конце мая 2016 Верховный суд Украины признал арест народного депутата Игоря Мосийчука незаконным .

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