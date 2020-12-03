Морозно, вітряно і слизько: синоптики дали прогноз на три доби

“У найближчі три доби без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. На заході та півдні країни місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с”, — повідомили синоптики.

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За даними Укргідрометцентру, температура завтра та післязавтра у східних областях вночі 2-8° морозу, вдень близько 0°, на решті території вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, на крайньому заході та півдні країни 6-13° тепла.

“У неділю в Україні, крім Закарпаття, очікується зниження температури на 3-7°”, — додали синоптики.