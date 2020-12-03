Морозно, ветрено и скользко: синоптики дали прогноз на трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине в ближайшие три дня осадков не ожидается, однако погода будет морозной. Как сообщили УНН в Укргидрометцентре, ожидается гололедица.
"В ближайшие трое суток без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. На западе и юге страны местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с ", - сообщили синоптики.
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По данным Укргидрометцентра, температура завтра и послезавтра в восточных областях ночью 2-8° мороза, днем около 0°, на остальной территории ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, на крайнем западе и юге страны 6-13° тепла.
"В воскресенье в Украине, кроме Закарпатья, ожидается снижение температуры на 3-7°", - добавили синоптики.