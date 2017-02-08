Морози в Україні підуть на спад на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Найближчі дві доби в Україні буде холодна погода, проте вже на вихідних очікується відчутне послаблення морозів - на 5-10 градусів. Про це кореспонденту УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Найближчі дві доби буде холодна погода в Україні, завдяки тому, що погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, у нас буде малохмарна погода. У найближчі ночі почнуться прояснення, тому нічні мінімуми становитимуть від 16 до 22 градусів з позначкою "мінус", в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях мінімуми будуть 23-27 морозу, денна температура буде 7-14 морозу. У західних та південних областях дещо менший мороз, вночі від 10 до 16 градусів з позначкою "мінус", вдень 2-8 градусів морозу", - зазначили в гідрометцентрі.
Також синоптики повідомили, що на Закарпатті спостерігатимуться найвищі температури, вночі - 2-8 морозу, а вдень від 1 до 6 градусів з позначкою "плюс".
"Але у суботу і неділю вже в більшості областей планується послаблення морозів десь на 5-10 градусів, відчутне. У нас без істотних опадів буде погода, від невеликих до помірних морозів", - повідомили у гідрометцентрі.
Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов рух транспорту обмежили у п’яти областях України.