Морозы в Украине пойдут на спад на выходных

"Ближайшие двое суток будет холодная погода в Украине, благодаря тому, что погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, у нас будет малооблачная погода. В ближайшие ночи начнутся прояснения, поэтому ночные минимумы составят от 16 до 22 градусов с отметкой "минус", в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях минимумы будут 23-27 мороза, дневная температура будет 7-14 мороза. В западных и южных областях несколько меньший мороз, ночью от 10 до 16 градусов с отметкой "минус", днем ​​2-8 градусов мороза", - отметили в гидрометцентре.

Также синоптики сообщили, что в Закарпатской области будут наблюдаться высокие температуры, ночью - 2-8 мороза, а днем ​​от 1 до 6 градусов с отметкой "плюс".

"Но в субботу и воскресенье уже в большинстве областей планируется ослабление морозов где-то на 5-10 градусов. У нас без существенных осадков будет погода, от небольших до умеренных морозов", - сообщили в Гидрометцентре.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий движение транспорта ограничили в пяти областях Украины.



