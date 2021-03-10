Мороз та ожеледиця: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україні у середу, 10 березня, триматиметься мороз, лише на Закарпатті удень температура не падатиме нижче нуля, на частині території можливі опади. На дорогах країни, окрім півдня, ожеледиця. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 10 березня без опадів, лише в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях вдень місцями невеликі опади. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, (на Лівобережжі південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях 10-15° морозу, на Закарпатті та півдні країни 2-7° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті до 1-6° тепла.
Ситуація на дорогах
На ранок 10 березня на всій території країни без опадів. "Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе; у Дніпропетровській області місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів, тільки на Ужоцькому перевалі місцями невеликий сніг. Покриття доріг сухе.
На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами. "Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 120 одиниць техніки та 179 робітників.