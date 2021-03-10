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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56844 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77894 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111208 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146659 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196530 просмотра

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Мороз и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Мороз и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

 • 17442 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украине в среду, 10 марта, будет держаться мороз, лишь на Закарпатье днем температура не будет падать ниже нуля, на части территории возможны осадки. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Проезд основными автодорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 10 марта без осадков, лишь в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях днем местами небольшие осадки. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-западный, (на Левобережье юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных и северо-восточных областях 10-15° мороза, на Закарпатье и юге страны 2-7° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье до 1-6° тепла.

Ситуация на дорогах

Утром 10 марта на всей территории страны без осадков. "Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое; в Днепропетровской области местами гололедица", - сообщили дорожники.

Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков, только на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Покрытие дорог сухое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами. "Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 120 единиц техники и 179 рабочих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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