Мораторій на російськомовний культурний продукт ввели на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Івано-Франківська обласна рада ухвалили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області. Про це йдеться у відповідному рішенні, яке сьогодні ухвалила облрада, передає УНН.
"Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Івано-Франківської області до моменту повного припинення окупації території України", – йдеться в повідомленні.
Також Івано-Франківській облдержадміністрації доручили вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи, щоб провести роз’яснювальну роботу для фізичних та юридичних осіб про цей мораторій.
Нагадаємо, у листопаді Тернопільська облрада ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.
У жовтні на 19-й сесії Житомирської обласної ради депутати більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.
Раніше, у вересні, під час засідання сесії Львівської обласної ради, депутати підтримали введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області. "За" таке рішення проголосувало 57 депутатів Львівської обласної ради.
Посол Канади Роман Ващук і посол Великої Британії Джудіт Гоф розкритикували рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області, яке прийняла Львівська обласна рада.