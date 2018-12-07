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Мораторий на русскоязычный культурный продукт ввели на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 12013 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ивано-Франковский областной совет приняли мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Об этом идет речь в соответствующем решении, которое сегодня принял облсовет, передает УНН.

Мораторий на русскоязычный культурный продукт ввели на Прикарпатье

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Ивано-Франковской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", – говорится в сообщении.

Также Ивано-Франковской облгосадминистрации поручили принять меры по созданию межведомственной рабочей группы, чтобы провести разъяснительную работу для физических и юридических лиц о мораторий.

Напомним, в ноябре Тернопольский облсовет ввела мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

В октябре на 19-й сессии Житомирского областного совета депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Ранее, в сентябре, во время заседания сессии Львовского областного совета, депутаты поддержали введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. "За" такое решение проголосовало 57 депутатов Львовского областного совета.

Посол Канады Роман Ващук и посол Великобритании Джудит Гоф раскритиковали решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области, которое принял Львовский областной совет.

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